Geri Halliwell, enceinte, s'entraîne avec les adorables jumelles de Ronnie Wood

Le futur bébé de Geri Halliwell n'est pas encore né, mais il est déjà bien entouré. L'ancienne Spice Girl, enceinte de son 2e enfant, a célébré sa baby shower ce week-end avec ses copines. "Ma chère amie Yassmin a organisé une baby shower pour moi", a-t-elle écrit en légende d'une photo de groupe publiée sur sa page Instagram.

La chanteuse de 44 ans était accompagnée de plusieurs de ses amies, dont Emma Bunton alias Baby Spice, ainsi que la femme de Ronnie Wood et leurs deux enfants. Le guitariste des Rolling Stones et sa femme Sally ont accueilli il y a sept mois les jumelles Grace et Alice, dont Geri a publié une adorable photo sur les réseaux sociaux.

"Entre filles", a-t-elle écrit sur le cliché en question. Serait-ce là un indice sur le sexe de son futur bébé ? L'interprète de It's Raining Men a annoncé sa grossesse au mois d'octobre dernier, mais n'a pour l'instant pas encore révélé si elle et son mari Christian Horner attendaient une petite fille ou un petit garçon. Le mystère reste donc entier !

Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la maman de Bluebell Madonna (10 ans) continue de travailler dur malgré sa grossesse. En dépit des rumeurs qui voudraient qu'elle ait mis un terme à sa participation à la réunion des Spice Girls – reformées à trois sous le nom de GEM – pour des raisons familiales, Ginger Spice n'a pas lâché ses copines Mel B et Emma Bunton. Bien au contraire ! La "maman active" a publié une photo d'elle "en studio le dimanche matin".

Autant dire que les dernières informations du tabloïd The Sun sont purs fantasmes. Le tabloid a annoncé ce week-end que la tournée de trouvailles du girlsband tombait à l'eau à cause du départ de Geri, ajoutant au passage que Victoria Beckham les avait menacées de poursuites pour bloquer leur come-back. Le porte-parole de Posh a affirmé que "l'histoire avait été entièrement fabriquée par The Sun et que les avocats de Victoria étaient sur le coup".