Gigi Hadid : Privée de sport et forcée de suivre un régime par sa mère

Gigi et Bella Hadid sont deux des top models les plus populaires de la planète ! Leur maman, également mannequin, les a poussées très jeunes. Yolanda Hadid est allée jusqu'à priver sa fille aînée de sport et l'a forcée à suivre un régime, pour être "du côté des filles minces"...

La chaîne Bravo a publié sur YouTube une compilation de Gigi et Bella Hadid dans l'émission de télé-réalité The Real Housewives of Beverly Hills (leur maman Yolanda en était une des stars, de la saison 3 à la saison 6). Yolanda Hadid apparaît dans la vidéo, discutant avec ses filles. Dans une première séquence, Gigi lui confie que la pratique du volley-ball lui manque. Sa mère lui répond : "Le volley-ball est un sport très masculin. Le mannequinat est quelque chose de très féminin."

"Ces filles s'entraînent quatre heures par jour après l'école. Elles sont grosses et corpulentes et elles mangent comme des hommes", ajoute Yolanda Hadid en aparté. Dans la même scène, Gigi se remémore son look d'élève à l'école primaire, composé d'un maillot de l'équipe des Los Angeles Lakers. Yolanda lui révèle : "Je pensais que ma fille était gay."

Dans une autre séquence, Yolanda et sa fille discutent au cours d'une séance photo. Le soir même, Gigi fêtait son anniversaire avec ses amis. "J'ai hâte de voir la bouffe, avait expliqué Gigi avant l'événement. Tout ce qu'on va manger sera comme une crise cardiaque servie dans un repas, mais ça va être tellement bon." Sa mère avait immédiatement calmé ses ardeurs : "Et après, tu reprendras ton régime. Parce que tu sais, à Paris et à Milan, ils aiment les filles un chouïa du côté mince."

De nombreux internautes ont qualifié Yolanda Hadid de mère "horrible" et "effrayante". L'intéressée n'a pas encore réagi.