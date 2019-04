Gigi et Bella Hadid : Duo irrésistible et élégant pour un événement 100% féminin

Il n'y a pas que Kylie et Kendall Jenner qui font parler d'elles... Toujours au coeur de l'actualité, Gigi et Bella Hadid ont fait impression en plein coeur de New York vendredi 5 avril 2019. Les deux soeurs étaient conviées au gala Power of Women, organisé par le célèbre magazine américain Variety, qui se tenait au Cipriani Midtown. Si plusieurs célébrités ont fait le déplacement, comme les actrices Taraji P. Henson et Yara Shahidi, les filles de Yolanda Hadid ont littéralement attiré tous les regards...

Pour cet événement qui célèbre les femmes de Hollywood, Gigi et Bella Hadid se sont apprêtées en conséquence. Alors que l'ex-petite amie de Zayn Malik jetait son dévolu sur un ensemble bleu en satin signé de la créatrice Emilia Wickstead, la dulcinée de The Weeknd craquait pour un total look marron en cuir. Toujours très unies, les jeunes femmes ont pris la pose avec beaucoup de complicité.

Lors de ce déjeuner Variety's Power of Women, Gigi Hadid a été honorée et a reçu un prix. Elle a également prononcé un discours inspirant durant la cérémonie.

Gigi et Bella Hadid se sont retrouvées ensuite au restaurant L'Avenue Saks le soir-même pour dîner avec leurs demi-soeurs, Marielle et Alana. La mère de ces dernières, Mary Butler, était également de la partie. Les jeunes femmes ont bien profité de cette soirée et semblaient plus enthousiastes que jamais.