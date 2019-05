Gina Rodriguez (Jane the Virgin) s'est mariée : larmes de joie avec son mari

Surprise ! Gina Rodriguez s'est mariée à son compagnon de longue date, Joseph LoCicero. Elle a annoncé la grande nouvelle en publiant une vidéo de la cérémonie sur son compte Instagram, lundi 6 mai 2019. L'actrice de Jane the Virgin a porté plusieurs robes pour son mariage, à commencer par une superbe blanche dos nu, drapée dans le dos. Il s'agit d'une création de la maison Pronovias à la coupe sirène, à 2 800 dollars. La cérémonie, au cours de laquelle la mariée de 34 ans portait de délicates fleurs tressées dans ses cheveux, a été organisée dans les bois.

Gina Rodriguez a ensuite enfilé une autre robe pour la réception, faite d'un corset en tulle orné de perles avec une longue jupe, de la maison Dana Harel (collection Morning star). Sur la vidéo publiée par l'actrice, on remarque que les deux familles étaient présentes. On découvre même que son mari Joseph LoCicero verse des larmes d'émotion lorsqu'il la voit arriver vers l'autel. La vidéo montre leur belle complicité, lorsqu'ils se mettent à danser les yeux dans les yeux. Ce n'était pas vraiment une cérémonie comme les autres, puisque c'est le grand ami (et collègue) de Gina Rodriguez, Justin Baldoni, qui a joué le rôle de prêtre. Dans Jane the Virgin, il interprète Rafael Solano.

Sur Instagram, l'actrice de Quelqu'un de bien (Netflix) a tenu à remercier ses convives. "Merci à ma belle-mère pour ce mariage de rêve. Merci spécialement à mon frère de coeur, Justin Baldoni. (...) À mon mari, Joseph, je suis à toi pour toujours", a t-elle écrit. Gina Rodriguez a également tenu à citer sa petite nièce, Mia : "Avec ce seul baiser, on a 100 nouveaux membres de la famille."