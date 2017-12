Girls Trip : Le carton US de l'été débarque en France !

Au mois de juillet dernier, les écrans américains ont dévoilé la comédie Girls Trip. Avec son budget modeste de 19 millions de dollars, le film peut se targuer aujourd'hui d'avoir récolté plus de 115 millions de billets verts aux États-Unis et d'avoir conquis la presse outre-Atlantique. Sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le long métrage de Malcolm D. Lee a récolté 89% d'articles positifs ! À l'heure où sa sortie en France se profile (le 13 décembre), comment expliquer le carton provoqué par ce voyage entre copines ?

Une solide et universelle histoire d'amitié

Le sujet de Girls Trip est simple : quatre grandes amies de fac se retrouvent enfin après avoir suivi des chemins un peu différents ces cinq dernières années. Le bilan, les souvenirs d'une amitié indéfectible, les blessures mais aussi l'envie pressante de retrouver la folie et l'énergie des soirées qu'on adorait quand on était étudiante... Voilà bien des choses qui doivent résonner en chacun de nous, femmes ou hommes !

Du rire décomplexé

Girls Trip n'est pas une comédie bien-pensante et va loin dans ses scènes comiques. L'humour est parfois cru, mais va jusqu'au bout de son idée et entraîne le spectateur dans un délire qui est aussi plus crédible. Rien n'est lisse, elles font des bourdes et se mettent dans des situations impossibles comme beaucoup de groupe d'ami(e)s peuvent en provoquer !

Un casting impeccable

Une businesswoman à la carrière trop éclatante, une infirmière et maman investie qui n'a pas réussi à se remettre de son divorce, une journaliste qui n'a pas réalisé la carrière qu'elle imaginait et une employée de bureau aussi volcanique qu'hilarante. La réussite du film repose donc beaucoup sur les actrices choisies pour ce film : Queen Latifah, figure du rire américain et ultracharismatique en impose en une seule scène, le charme pétillant de Regina Hall, trop rare depuis Scary Movie, opère, Jada Pinkett Smith fait revivre la fêtarde qui sommeillait en elle comme personne et le public va découvrir Tiffany Haddish. Cette dernière n'en finit plus de faire parler d'elle !

Un décor génial à la Nouvelle-Orléans

Exit la Californie et ses lieux archi-connus, direction la Nouvelle-Orléans et le superbe festival Essence. Lancée en 1995, cette manifestation est un rendez-vous annuel organisée sous le signe de la musique et qui célèbre l'anniversaire de la revue Essence, un magazine qui met en valeur la communauté féminine afro-américaine. Défilés haut en couleur, rythmes endiablés, cocktails savoureux et stars comme P. Diddy et Mariah Carey sont au rendez-vous. Impossible de ne pas s'éclater entre copines là-bas !