Gisele Bündchen à Paris : Absente des défilés mais affichée en pleine rue !

Si l'industrie de la mode n'a d'yeux que pour les enfants de stars, elle n'a pas oublié ses icônes actuelles ! Gisele Bündchen le prouve en ajoutant à son impressionnant CV une nouvelle campagne publicitaire. Le top model de 36 ans s'associe à LOEWE et alimente, à distance, la ferveur de la Fashion Week de Paris.

Gisele Bündchen prête donc son visage à LOEWE ! La Brésilienne figure sur la campagne automne-hiver 2017 de la maison espagnole. Elle a été photographiée par Steven Meisel et porte sur les deux images de la campagne, les robes des looks 1 et 15 de la toute nouvelle collection automne-hiver de LOEWE, pensée par son directeur artistique Jonathan Anderson.

La marque a commencé l'affichage de sa campagne hivernale. Les Parisiens et personnalités présentes dans la Ville Lumière peuvent ainsi croiser, au détour d'une rue, le portrait de Gisele Bündchen.