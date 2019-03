GLAAD Awards : Beyoncé fond en larmes en évoquant son oncle mort du sida

Chaque année, les GLAAD Awards récompensent personnalités, oeuvres et médias pour leur rôle dans la représentation de la communauté LGBTQ. Cette année, c'est l'hôtel Hilton de Beverly Hills (États-Unis) qui accueillait la 30e édition de la cérémonie. Beyoncé s'est vu remettre le prix Vanguard, qui honore les célébrités oeuvrant activement pour l'acceptation de la communauté LBGTQ. L'artiste de 37 ans est montée sur scène pour recevoir son prix et a tenu à dédier son discours à son oncle mort du sida.

"Je veux dédier ce prix à mon oncle, Johnny, l'homme gay le plus fabuleux que j'ai jamais rencontré. Il a tant fait pour mon éducation et celle de ma soeur. Il vivait sans se cacher, il était si courageux à cette époque où son pays n'acceptait pas sa maladie. Le voir mener son combat contre le sida a été la chose la plus douloureuse qu'il m'ait été donné de vivre, déclare Beyoncé, en larmes, pendant que Jay-Z se tient à ses côtés. J'espère que son combat servira à ouvrir le chemin pour que les plus jeunes puissent vivre plus librement." Un discours émouvant et porteur, plébiscité par le public.