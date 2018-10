Grace (Les Reines du Shopping) agressée avant le tournage : "J'avais un cocard"

Cette semaine, Les Reines du shopping (M6) revient sur vos écrans pour un événement spécial, celui de la 1000e émission. Pour l'occasion, cinq gagnantes emblématiques qui ont marqué l'histoire du programme ont accepté de remettre leur titre en jeu. Ainsi, Aurore, Nicole, Morgane, Fanny et Grace ont redoublé d'efforts pour séduire Cristina Cordula en composant un look "tendance avec un accessoire imposé". Purepeople.com est allé à la rencontre de ces fashionistas.

Découvrez tout de suite l'interview de Grace (29 ans) qui avait remporté la semaine spéciale avec Chantal Thomas. Cristina lui avait même attribué la superbe note de 10/10.

Heureuse d'avoir été contactée pour cette 1000e ?

J'étais super heureuse de renouveler l'expérience. Et je n'ai pas hésité parce que je suis maquilleuse professionnelle, très active sur les réseaux sociaux. Du coup, c'était une opportunité en plus pour pouvoir me faire remarquer et peut-être décrocher des projets pour le futur. Mon but n'était pas forcément de gagner, c'était plutôt qu'on me revoie encore une fois à la télé, attirer de l'audience. C'était dans un but professionnel. Après mon passage, j'ai doublé mon chiffre sur les réseaux sociaux, la différence a été vraiment flagrante, c'était bénéfique.

Quelle était l'ambiance avec les autres candidates ?

Très bonne ambiance générale. On était toutes solidaires entre nous, il n'y avait pas de tensions, ce n'était pas une ambiance de compétition. C'était vraiment convivial et bon enfant. Je n'ai eu aucun accrochage avec aucune d'entre elles.

Comment s'est passé ton shopping ?

La compétition, je l'ai vraiment vécue différemment cette fois-ci. Avant de tourner l'émission, je me suis fait agressée, ça se verra sûrement à la télé, j'avais un cocard. Je n'étais pas du tout dans le même état d'esprit que la première fois, un peu défaitiste et, du coup, c'est un shopping qui s'est bien passé dans l'ensemble mais avec une ambiance différente parce que je n'avais pas le moral.

Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ?

Ce qui est drôle, c'est que je ne mets jamais de baskets, je ne mets que des talons. Mais là, j'avais mis des baskets pour être efficace et j'avais mal aux pieds comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mettre des talons et moi c'est le contraire, je suis plus confortable en talons. Du coup, c'était galère. Et j'ai fait la fainéante, je ne suis pas allée dans toutes les boutiques attribuées mais je suis tombée sur des choses qui me plaisaient quand même, même si j'ai trouvé le thème assez vague. Ça m'a beaucoup perturbée pendant le shopping, je ne savais pas vers quoi me tourner.

Voyez-vous souvent Cristina Cordula pendant le tournage ?

Pendant le tournage, on ne l'a voit pas du tout, on ne la voit que le vendredi. Je sais qu'il y en a qui sont tristes de ne pas avoir plus de contact direct avec elle, moi ça ne me dérange pas plus que ça. J'étais contente de la rencontrer mais après je comprends, des filles, elle en voit toutes les semaines, c'est compliqué."

Lors de ton premier passage, tu avais reçu un 10/10 par Cristina, difficile de faire mieux...

Dès que j'ai su que je repasserai dans l'émission, je m'étais mis une pression énorme. Mais ensuite, je me suis moins pris la tête en me disant que si ça ne marchait pas la deuxième fois, ça resterait assez emblématique. Je savais que je ne pouvais pas faire mieux, c'était soit avoir 10, soit redescendre.

Qu'en ont pensé tes concurrentes ?

J'en ai parlé mais je ne l'ai pas trop mis en avant devant les autres filles, j'avais peur qu'elles me cassent pour ça.

Cette nouvelle expérience te donne envie de continuer à faire de la télévision ?

Je suis complètement ouverte à ça. C'est une possibilité d'avoir plus de personnes qui vous encouragent, c'est très motivant au quotidien pour les projets professionnels. Je suis vraiment ouverte à toutes propositions télé, en tant que chroniqueuse ou pour une émission de télé-réalité même si c'est différent, comme Secret Story ou Les Anges.

