Grammy Awards 2017 : Paris Jackson, Jennifer Lopez... les meilleurs looks !

– Chrissy Teigen : Chrissy Teigen et John Legend ont assisté à la 59e édition des Grammy en simples spectateurs. La maman mannequin de 31 ans portait une robe Roberto Cavalli.

– Halsey : Halsey figurait parmi les nommés aux Grammy Awards, dans les catégories Meilleure performance pop par un duo/groupe (Closer, The Chainsmokers feat. Halsey) et Album de l'année, pour sa contribution à Purpose, de Justin Bieber. La chanteuse est arrivée au Microsoft Theater habillée d'une veste et d'un pantalon Christian Wijnants, et s'est changée pour son intervention sur scène au côté de Jason Derulo.

– Jennifer Lopez : JLo aussi, a activement participé à la cérémonie ! La superstar de 47 ans à remis à Chance The Rapper le prix de la Révélation de l'année, l'un des plus prisés. Jennifer Lopez a fait sensation dans l'antre du Microsoft Theater ainsi qu'à son arrivée, grâce à une robe Haute Couture lavande par Ralph & Russo.

– Nicole Trunfio : Comme Jennifer Lopez, Nicole Trunfio a sorti le grand jeu en enfilant une robe Haute Couture. Irrésistible dans sa tenue Zuhair Murad, le mannequin australien de 30 ans a volé la vedette à son mari, le chanteur et musicien Gary Clark, Jr.

– Paris Jackson : Sa dernière apparition aux Grammy Awards remonte à janvier 2010, sept mois après le décès de son père. Elle avait alors reçu le Lifetime Achievement Award attribué à Michael Jackson. Ce dimanche, la jeune femme de 18 ans a présenté le show de The Weeknd et Daft Punk. Sur le tapis rouge, Paris portait une robe Balmain.

– Rihanna : Elle était en lice pour huit récompenses et n'en a remporté aucune ! RiRi se console avec notre neuvième nomination pour le gramophone du Meilleur look. Vêtue en Giorgio Armani Privé, la chanteuse de 28 ans a illuminé le red carpet et le premier rang des Gammy, flasque d'alcool à la main et assise entre son amie Jennifer Rosales et la chanteuse Carie Underwood.

– Solange Knowles : Dimanche, Solange Knowles a gagné son premier Grammy ! La petite soeur de Beyoncé et interprète de la chanson Cranes in the Sky (extraite de l'album A Seat at the Table et lauréate dans la catégorie Meilleure performance R&B) prétend à un deuxième. Sa robe dorée Gucci pourrait le justifier !

– Tori Kelly : Dernière personnalité nominée, Tori Kelly ! La chanteuse de 24 ans portait une robe Badgley Mischka.

Et le Grammy de la star la mieux habillée est attribué à ? Amis lecteurs et critiques de mode, à vos votes !