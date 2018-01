Grammy Awards 2018 : La robe d'une chanteuse provoque le scandale

Aux États-Unis, cette chanteuse de 31 ans est davantage "connue" du public pour ses prises de position conservatrices que pour sa musique. Joy Villa, qui a démarré sa carrière en 2011 en sortant d'abord de façon aléatoire plusieurs singles au succès incertain avant de sortir son premier EP en 2014 a choqué les téléspectateurs, dimanche 28 janvier 2018, en se rendant aux Grammy Awards dans une "robe anti-avortement".

Sur le tapis rouge de la 60e cérémonie des récompenses, la jeune femme portait ainsi une longue robe blanche à traîne sur laquelle était dessiné un foetus à l'intérieur d'un utérus. Joy Villa avait assorti sa tenue d'un sac à main qui annonçait la couleur. "Choisissez la vie", pouvait-on lire.

Très vite, les commentaires outrés et moqueurs se sont fait entendre sur les réseaux sociaux. "J'ai dû taper le nom de Joy Villa dans Google pour savoir qui elle était, ce qui j'imagine était son but en portant cette robe", "On dirait bien que Joy Villa essaye toujours désespérément de vendre de la mauvaise musique", "Encore une robe politique de mauvais goût", a-t-on pu voir.

Joy Villa n'en est effectivement pas à son coup d'essai. L'an dernier, cette fervente supportrice de Donald Trump s'était rendue aux Grammys en portant une robe sur laquelle était inscrit le fameux slogan du président américain, "Make America Great Again" ("Rendre sa grandeur à l'Amérique"). Celle qui avait auparavant voté pour Barack Obama avait également annoncé en octobre 2017 sur la chaîne Fox News qu'elle était pour le port des armes et contre l'immigration.