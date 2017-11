Grégoire : "Ma maison de disques m'a lâché"

De retour dans les bacs avec un nouveau disque intitulé À écouter d'urgence, le chanteur Grégoire entame sa promo précédée d'un bad buzz après sa reprise largement moquée d'un titre d'Oasis. L'artiste, qui reconnaît de lui-même avoir du mal à convaincre le public et la critique au fil des années, en dit plus cette nouvelle période de sa vie...

À 38 ans, Grégoire a désormais dix ans de carrière professionnelle derrière lui, affiche cinq albums au compteur et un total d'environ 1 million de disques écoulés. Malgré cela, les temps sont durs. "Plein de gens sont restés sur Toi + Moi [son single phare sorti en 2008, ndlr], notamment les programmateurs de radio", se désole-t-il dans Paris Match. Aujourd'hui, on entend moins ses nouveaux titres et les ventes ont baissé, suivant le mouvement qui touche à peu près tout le monde dans l'industrie musicale. Le chanteur pense avoir une explication sur ce désamour qui le touche. "Les gens n'arrivent pas à me situer : suis-je un adulte comme Obispo ? Un jeune comme Maé ? Donc, même dans mon ancienne maison de disques, on m'a lâché", dit-il.

Grégoire, qui avait été parmi les premiers de l'aventure My Major Company, roule désormais avec Play Two. Le chanteur, époux de la productrice Éléonore de Galard, se dit victime d'un "a priori, surtout dans les radios" et il est inquiet pour l'accueil qui sera réservé à son nouvel album. "J'ai l'impression que mon disque est condamné avant même d'être entendu", dit-il. Il refuse toutefois de se laisser abattre et ses plus fidèles fans lui donnent, on l'imagine, l'envie de continuer.

