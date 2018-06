Grégoire Margotton se dévoile : "Quatre enfants avec deux mamans différentes"

Connu pour ses qualités de journaliste sportif, Grégoire Margotton l'est un peu moins côté vie privée. Le spécialiste du ballon rond de 48 ans dévoile certains informations sur le sujet lors d'une interview accordée au magazine Lui, dont la fiancée de Vincent Cassel, Tina Kunakey, fait la couverture. Grégoire Margotton révèle notamment le nombre de ses enfants : "J'ai eu quatre enfants avec deux mamans différentes." Deux d'entre eux sont des filles en bas âge, une fille de 6 mois qui "s'est incrustée" depuis sa naissance dans le lit conjugal. "Je sais que ce n'est pas bien, mais c'est très agréable", avoue-t-il. Et une fille de 2 ans et demi qui a fait de "la notion de grasse matinée" un vague souvenir.

Le journaliste sportif évoque également sa compagne, "une hypertendue". "Ce n'est pas possible d'être deux à l'être dans un couple. Donc, j'ai décidé que moi, ça devait aller", partage-t-il. Comment l'a-t-il séduite ? Peut-être avec sa voix qu'il considère comme son plus grand atout : "Avec mon mètre soixante-dix et mes 64 kg, je suis monté petit pour la séduction, alors une voix virile, c'est déjà pas mal..."

L'intégralité de l'interview de Grégoire Margotton est à découvrir dans Lui en kiosques le 13 juin 2018.