Grégory Bakian : En état de grâce au Palace, devant Manu Petit et les people

Il y a des fins qui ont tout de commencements. Le 18 décembre 2017, Grégory Bakian refermait dans la très belle salle parisienne du Palace un chapitre fondateur dans sa carrière de chanteur : devant un millier de spectateurs, l'ancien champion en herbe des circuits automobiles en terminait en apothéose avec cinq années de concerts, faisant résonner sa voix d'or une toute dernière fois pour le public avant de se retirer pour se lancer, enfin, dans la réalisation de son premier album.

"Ce qui est beau dans ce projet, confiait-il à Purepeople à quelques jours de cette représentation qui a nécessité huit mois de préparation - sans le soutien d'aucune maison de disques -, c'est qu'on est partis d'une feuille blanche il y a quatre, cinq ans ; il n'y avait rien du tout, aucune chanson, et on a construit un EP, avec des chansons écrites par des auteurs-compositeurs incroyables - ce n'est pas facile d'avoir accès à ces gens-là (Charles Aznavour, Michel Jourdan, Bon Jovi) quand on vient d'un village du Sud de la France et qu'on n'est le fils de personne."

La belle histoire de l'adolescent promis à un brillant avenir dans le sport automobile - avenir bridé faute de moyens financiers - et devenu chanteur presque par accident - une voix de tenor qui a été primée lors de nombreux concours, quel bel accident ! - va continuer de s'écrire en studio, cinq ans après sa rencontre heureuse et déterminante avec Mischa Aznavour, fils du grand Charles. Mais avant cela, Grégory Bakian, qui était le 11 janvier parrain musical du superbe 10e gala Handicirque et doit encore se produire à Bandol le 2 février, a dûment savouré son jubilé, entouré de quelques proches qui comptent et de fans déjà nombreux...

Un ange gardien dans la salle...

Outre ses parents, il y avait notamment ce soir-là son producteur Richard Darmon et l'ancien footballeur Emmanuel Petit, qui le soutient depuis leur rencontre au cours d'un événement caritatif, conquis par la chanson Ce qui ne tue pas nous rend plus fort que Grégory avait interprétée pour l'occasion. Pourtant très discret, le champion du monde France 98 n'a pas hésité à prendre fait et cause pour le jeune artiste, non seulement en devenant associé au sein du label indépendant Seiya Records qui le produit, mais aussi en lui offrant une certaine exposition médiatique en radio et en télévision. "Manu Petit, c'est mon ange gardien, c'est comme un frère pour moi", nous a confié avec effusion Grégory, qui n'hésite pas non plus à solliciter la "fibre artistique assez développée" de l'ancien défenseur des Bleus pour connaître son avis sur ses chansons.

Le rendez-vous au Palace, où de nombreuses personnalités étaient rassemblées pour l'événement (voir notre diaporama) et dont nous vous proposons un reportage édifiant, offrait aussi l'occasion de vérifier le postulat que Grégory Bakian avait formulé quelques jours plus tôt lors de notre rencontre au salon Angel Studio, dans le 17e arrondissement de Paris : "Il y a un côté rock 'n' roll en moi et dans mes concerts il y a tout cela, c'est à l'image de ce que je suis. Quand on me voit, on a l'impression que je suis très lisse, mais en fait, quand on vient me voir en concert ou qu'on me connaît un petit peu, on voit que c'est la guerre à l'intérieur, c'est un volcan", exposait-il avec un brin de malice. Et de fait, quelques instants seulement après son entrée sur scène en costume-cravate bien propret, on accuse réception du message : accompagné d'une formation clavier-guitare électrique-basse-batterie-violon, l'artiste débute son concert avec la ballade rock Le jour où le monde m'est tombé dessus, entrée en matière puissante qui expose déjà toute sa palette vocale - coffre et amplitude, interprétation et nuances -, avant de poursuivre avec Amélie, gracieuse chanson issue de son premier EP.

Quelques petits ajustements plus tard (retour oreillette, réverb' : il fallait que tout soit parfait, pour cette dernière !), on profite sans réserve de Je prends, un vrai single en puissance, qui conjugue la délicatesse de couplets chantés avec la douceur d'un Martin Rappeneau et l'envolée lyrique d'un refrain ample envoyé avec la puissance d'un Florent Pagny - un modèle d'interprétation pour Grégory Bakian.