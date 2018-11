Grey's Anatomy : Coming out d'un des acteurs...

Jake Borelli, 27 ans, a publiquement évoqué son homosexualité dans une publication postée sur son compte Instagram, peu après la diffusion d'un épisode de Grey's Anatomy, jeudi 1er novembre 2018. Le craquant acteur a fait fondre ses 111 000 abonnés.

"En tant que mec gay moi-même, l'épisode de ce soir était très particulier pour moi. C'est exactement le genre d'histoire que je mourais d'envie de voir en tant que jeune gay grandissant dans l'Ohio, et c'est dingue que je puisse donner vie au Dr. Levi Schmitt alors qu'il prend conscience de sa sexualité cette saison dans Grey's Anatomy. Sa vulnérabilité et son courage m'inspirent chaque jour, et j'espère qu'il fait de même pour vous. A tous ceux qui se sentent comme ce petit Levi, sachez que moi aussi, que l'on vous voit et que nous sommes tous ensemble. Et aux personnes qui m'ont soutenu toutes ces années, je ne peux assez vous remercier et je vous aime plus que toutes les étoiles...", a-t-il écrit.

L'acteur, qui a pris la pose avec un bandana aux couleurs arc-en-ciel en référence à la communauté LGBT, a posté ce message car dans l'épisode en question on voyait son personnage embrasser un autre homme, Nico Kim (Alex Landi), dans un ascenseur.