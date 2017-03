Grey's Anatomy : Martin Henderson parle de sa relation avec une star française

Martin Henderson est le nouveau beau gosse de Grey's Anatomy depuis la 12e saison de la série actuellement diffusée sur TF1. Interrogé par nos confrères de Télé 7 jours, celui qui incarne le séduisant Dr Riggs a parlé de son arrivée dans le programme, de ses craintes d'être comparé à Patrick Dempsey et de ses anciennes amours avec une actrice française.

"J'ai réfléchi avant d'accepter car je voulais être rassuré sur le fait que mon personnage ne serait pas là juste pour remplacer le Dr Derek Shepherd (Patrick Dempsey), cela n'aurait aucun sens pour moi, ni d'ailleurs pour les fans de la série. Et je ne tenais pas à subir un boycott de leur part après la disparition soudaine de Derek. J'étais donc un peu nerveux", a tout d'abord confié Martin Henderson – dont on avait également pu admirer la plastique en 2003 dans le clip Toxic de Britney Spears – à propos de son rôle dans Grey's Anatomy. Et de poursuivre en démentant tout bizutage : "Non, je n'ai eu droit à rien de cela, mais pas mal de sourires un peu narquois quand j'arrivais en retard sur le plateau... Le plateau est un véritable labyrinthe !"

Enfin, l'acteur de 42 ans a accepté de parler de sa relation amoureuse passée avec une certaine... Bérénice Béjo ! "Nous avons vécu près d'un ou deux ans entre Paris et Los Angeles. À l'époque, je faisais des allers et retours. J'avais 25 ans. Nous allions au café, dans les musées, à des concerts de jazz, nous faisions du vélo... La vie rêvée, non ?", s'est-il rappelé.

