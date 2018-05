Grey's Anatomy : Un personnage phare fait son grand retour !

S'il y a une série qui déchaîne les passions depuis plusieurs années, c'est bien Grey's Anatomy. Après 14 saisons riches en rebondissements, cette dernière continue à divertir les téléspectateurs. Il faut dire qu'avec le show de Shonda Rhimes, on n'est jamais au bout de nos surprises... Ce 23 mai 2018, une très bonne nouvelle est d'ailleurs tombée : un personnage phare fait son grand retour ! Mais, de qui s'agit-il ?

Les fans de Grey's Anatomy seront heureux de retrouver le Dr. Terry Altman ! En effet, l'actrice Kim Raver sera définitivement de retour dans la saison 15 de la série américaine après quelques apparitions dans celle en cours de diffusion. Son personnage devient récurrent et apparaîtra donc dans la majorité des épisodes. "Je suis vraiment ravie de reprendre le rôle du Dr. Teddy Altman comme personnage récurrent. Revenir dans l'univers de Shondaland avec les incroyables et talentueuses Krista Vernoff [scénariste, NDLR], Ellen Pompeo et cette équipe formidable m'enchante. Je garde une place spéciale dans mon coeur pour Teddy et je me sens vraiment chanceuse d'avoir l'opportunité de continuer son histoire", déclarait-elle dans un communiqué de presse.

C'est lors de la saison 6 de Grey's Anatomy que Dr Terry Altman a fait sa première apparition. Deux ans après, elle faisait ses adieux à la fin de la saison 8. Mais surprise, cette dernière a tourné ensuite dans la saison 14. Alors qu'elle était présente lors du Season Finale diffusé le 17 mai aux Etats-Unis, son retour était presque une évidence. Néanmoins, Jessica Capshaw (Arizona Robbins) et Sarah Drew (April Kepner) ne seront plus de la partie !

La saison 15 de Grey's Anatomy sera diffusée cet automne sur ABC. Vous pouvez actuellement retrouver la saison 14 sur TF1.