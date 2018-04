Ellen Pompeo très émue : Sarah Drew et Jessica Capshaw quittent Grey's Anatomy

Ellen Pompeo, héroïne de la série américaine Grey's Anatomy depuis quatorze saisons, a été très touchée par le départ de deux actrices du programme. Sur Instagram, la star de 48 ans a tenu à leur adresser deux gentils messages qui ne sont pas passés inaperçus.

Vendredi 20 avril 2018, c'est tout d'abord à Jessica Capshaw (41 ans), interprète du docteur Arizona Robbins, qu'Ellen Pompeo s'est adressée : "Boom... Merci Jessica pour avoir géré comme tu l'as fait pendant dix formidables années. Quelle bénédiction tu es et quelle grande contribution tu as été pour l'histoire de la télévision. Tu as crevé l'écran et mis dans la lumière la communauté LGBT. Tu as fait la différence et tout a eu l'air si simple."

Quelques instants plus tard, c'est à la très belle Sarah Drew (37 ans) que la star du show a envoyé publiquement un message émouvant. "Merci à cette femme, Sarah Drew. Tu nous as donné de la gentillesse et de l'amitié pendant neuf années et c'était super. Ta passion et ton talent pour raconter les histoires a touché tellement de gens, engagé tellement de réflexion, Grey's Anatomy est une meilleure série grâce à toi", a écrit avec gentillesse Ellen Pompeo.

La star n'est pas la seule à avoir souhaité prendre la parole puisque Shonda Rimes en personne, la créatrice et productrice de la série, a pris la parole : "Aujourd'hui, deux femmes incroyablement talentueuses ont filmé leurs dernières scènes pour Grey's Anatomy. J'aurais besoin d'une journée entière à dédier à chacune d'entre elles, juste pour se remémorer. Pour vous raconter des histoires à propos de leur talent et pour vous dire ce que je sais sur ce que leurs rôles ont représenté. (...) Aujourd'hui, je veux juste vous dire que j'ai été très chanceuse d'être témoin de leur talent et de la magie qu'elles ont apportée à leur personnage."