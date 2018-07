Guillaume Canet fête les vacances avec un nouveau look surprenant

"C'est les vacances !!!!! Fin de tournage !!! Du coup on coupe tout pour une renaissance après tous ces personnages joués cette année !!! Une année très chargée ! Bonnes vacances à toutes celles et ceux qui ont comme moi la chance d'en avoir", a-t-il commenté. Sur la vidéo accompagnant son message, le comédien de 45 ans se lâche depuis l'arrière de sa voiture en mimant les paroles du titre My Name Is d'Eminem, rappeur affichant la même boule à zéro depuis des années. En plus de s'être rasé le crâne, le compagnon de Marion Cotillard s'est également débarrassé de sa moustache qu'il soignait pour son rôle d'agriculteur dans le prochain film Au nom de la terre.