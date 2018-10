Guillaume Canet : Il révèle l'identité du parrain de sa fille Louise, 19 mois

Avec Marion Cotillard, Guillaume Canet forme depuis plus d'une décennie un couple solide et heureux qui fait rêver les fans. Discret sur leur vie privée, les acteurs sont les parents comblés d'un garçon, Marcel (7 ans), et d'une fillette, Louise, née en mars 2017 et donc tout juste âgée de 19 mois.

A l'affiche du nouveau film de son meilleur ami Gilles Lellouche, Le grand bain (en salles le 24 octobre 2018), le comédien et réalisateur a profité d'une interview croisée avec celui-ci dans les pages du magazine Le Parisien Week-End, publiée ce 18 octobre, pour faire une rare confidence au sujet de sa petite dernière. Après avoir évoqué son amitié de longue date avec Gilles Lellouche, qu'il considère comme son propre frère et avec lequel il a travaillé sur de nombreux longs métrages (le dernier en date n'est autre que L'amour est une fête, sorti au mois de septembre), Guillaume Canet a ainsi révélé qu'il lui avait confié un rôle très important, et pas au cinéma. "Gilles est le parrain de ma fille, on part en vacances ensemble, on est liés bien au-delà du cinéma", a-t-il simplement glissé.

De son côté, Gilles Lellouche a également évoqué son ami avec beaucoup de douceur. "Guillaume est une personne extrêmement loyale. Quand il aime, quand il donne sa confiance, ce n'est jamais à moitié. Je peux compter sur lui de manière inaltérable, c'est rare. On s'agace parfois mutuellement, mais nous sommes liés par une amitié dont on n'a besoin ni de se réclamer ni de se parler", a-t-il conclu.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Guillaume Canet et Gilles Lellouche dans le magazine du journal Le Parisien, disponible en ligne.