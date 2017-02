Guillaume Canet : Un pénis sur le front et ivre, Marion Cotillard le trouve sexy

Quoi de mieux pour la promotion d'un film intitulé Rock'n Roll que de venir dans l'émission Les Recettes pompettes animée par l'excellent Monsieur Poulpe ? Entre deux avant-premières, le réalisateur-acteur est venu défendre son nouveau long métrage dans la désormais célèbre émission dont le concept est d'assurer une recette de cuisine tout en étant pompette.

La vodka aidant, Guillaume Canet s'est dévoilé comme on ne l'avait jamais vu – à savoir ivre –, à l'image de son film Rock'n Roll, dans lequel il joue son propre rôle et n'hésite pas à donner dans la dérive pour se montrer "rock". Pendant une demi-heure, l'acteur de 43 ans va enchaîner les shots d'alcool, tout en tentant de cuisiner un wok'n'roll avec son hôte, mais aussi de parler de son film – non sans difficultés au bout d'un moment.

On pourra ainsi découvrir Guillaume Canet imitant Robert De Niro qui fait du François Mitterrand, voir le comédien se faire tatouer "une bonne grosse bite" sur le front, participer à une partouze et même téléphoner, complètement ivre, à Marion Cotillard – qui a joué le jeu avec humour. Et de lui avouer : "J'ai jamais été autant bourré de ma vie que maintenant." Ce à quoi Marion rétorquera affectueusement : "Je te trouve hyper sexy quand même."

"Mon but, c'était d'arrêter sa carrière", avait confié le metteur en scène en parlant du rôle confié à sa chérie dans Rock'n Roll, avant de louer son admiration pour sa compagne oscarisée.

J'ai l'impression d'avoir terrorisé mon fils

L'invité retrouvera même Marcel (5 ans) en conversation vidéo. "J'ai l'impression d'avoir terrorisé mon fils", se lâchera-t-il avant de conter une anecdote amusante à propos du garçonnet.

Enfin, du côté des invités, Guillaume Canet a pu compter sur le soutien de ses potes musiciens, Yarol Poupaud, Maxim Nucci, Jérôme Goldet et Patrice Renson, mais aussi de Mathieu Madénian et Thomas VDB – ils ont épinglé les censeurs du CSA qui avait adressé à l'émission une mise en garde concernant une supposée "propagande en faveur de l'alcool" – et enfin Mario Luraschi (célèbre dresseur de chevaux).