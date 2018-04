Guillaume Musso : Jeune papa dévoué pour Nathan et Flora...

Guillaume Musso a fait la une des médias en quittant sa maison d'édition XO pour Calmann-Lévy. On parle d'un "transfert" historique, d'un contrat jamais encore vu dans le monde l'édition. Celui qui ne connaît que le succès depuis la parution de son deuxième roman, Et après..., en 2004, botte en touche. À ce niveau de succès, quand on a déjà empoché la somme colossale de 36 millions d'euros de droits d'auteur, la seule chose qui l'intéressait était de se "mettre en danger", de "sortir de [sa] zone de confort", comme il l'explique dans le nouveau numéro de L'Express. Mais pas question de sacrifier le temps passé avec sa famille.

À 43 ans, Guillaume Musso est l'époux d'Ingrid, qu'il a rencontrée alors qu'elle organisait un prix littéraire. Le couple a deux enfants : Nathan, 4 ans et demi, et Flora, presque 4 mois. En raison du jeune âge de ses petits, l'auteur de best-sellers s'est organisé. Fini les voyages interminables à l'étranger pour défendre ses livres : "Aujourd'hui, pour faire simple, je consacre exclusivement mon temps à ma famille et à l'écriture, dit-il dans L'Express. J'aime la valeur travail, j'aime que mon fils me voie partir le matin, et, surtout, je suis entouré de gens qui ont un 'vrai' métier. Pour être honnête, cette année, j'avais prévu de ne pas publier, j'ai une fille de 3 mois et demi, je pensais prendre du temps."

Pour écrire, Guillaume Musso a pris des habitudes : "Je peux écrire partout sauf chez moi. Là, je veux être disponible pour ma famille à 100%. Donc je travaille ici, dans cet appartement, ou, maintenant, dans mon bureau, chez Calmann-Lévy, ou encore dans un café, comme Bernard Weber." Il confirme dans Femme actuelle s'être aménagé des horaires de bureau : "Chez moi, c'est le terrain de la famille, des enfants, qui font forcément du bruit. J'ai un bureau dédié à l'écriture et des rituels pour commencer : café, éclairage et téléphone coupé. Enfin, depuis que je suis père, je consulte quand même mon téléphone toutes les trois heures."

Sa rencontre avec Ingrid a été déterminante. Toujours dans Femme actuelle, il dit que "son éclair de génie" a été de se dire tout de suite : "C'est elle !" Au début de sa carrière, Guillaume Musso était toujours professeur d'économie dans le Sud de la France et sa future femme parisienne : "Je me mettais à l'écriture à 20h après avoir corrigé mes copies, jusqu'à 3h du matin. Puis je me levais à 7h pour aller donner mes cours, raconte-t-il dans L'Express. J'ai procédé ainsi pour mes six premiers romans. C'était assez violent, exaltant, mais incompatible avec une vie de couple. En 2007, je me suis mis en disponibilité et je suis venu rejoindre ma femme à Paris."

La Jeune Fille et la Nuit, dernier roman de Guillaume Musso pour Calmann-Lévy, est sorti mardi 24 avril 2018 en librairies.