Guillaume Musso : La fortune colossale de l'auteur de best-sellers

En septembre 2017, la foudre tombe dans le milieu de l'édition : Guillaume Musso quitte XO éditions pour Calmann-Lévy. On parle d'un transfert à la Neymar au PSG. On le compare à un footballeur de ligue 1 !!! Il n'est pourtant qu'auteur de romans. Mais l'un des meilleurs vendeurs, qui gagné une fortune inégalée dans son domaine en France...

La course contre Levy

Ils ne sont qu'une poignée à se partager le coeur des lecteurs. Katherine Pancol, Amélie Nothomb ou encore Fred Vargas ne sortent pas un livre sans provoquer une certaine émotion chez leurs admirateurs. Mais Guillaume Musso, à l'instar de Marc Levy, c'est encore un autre niveau. Levy est devenu une star, internationale même, dès son premier roman, Et si c'était vrai..., paru en 2000 chez Robert Laffont, la maison qui l'édite toujours. Guillaume Musso a d'abord connu l'échec avec Skidamarink, paru en 2001 aux Éditions Anne Carrière. Puis il a eu un terrible accident de voiture l'année suivante. Accident qui lui inspire Et après..., paru en 2004 chez XO et premier d'une série de 14 best-sellers. En 2017, Guillaume a vendu 1,5 million d'exemplaires d'Un appartement à Paris, presque deux fois plus que le Levy. L'année précédente, c'était 1,8 million de livres qu'il vendait.

C'est dire si son départ de XO pour Calmann-Lévy a fait l'effet d'une bombe. Dans le Journal du Dimanche, ce 22 avril 2018, un grand portrait est consacré a ce jeune père de deux enfants - Nathan, 4 ans et demi, et Flora, 4 mois, nés de son mariage avec Ingrid -, âgé de 43 ans. On murmure qu'il aurait quitté son éditeur parce qu'il rêve de faire autre chose et d'une plus grande exposition à l'étranger, comme Marc Levy. On parle d'un contrat jamais vu avec 20% sur les ventes... Rien de tout ça n'est confirmé par l'intéressé.

Si, à la lecture de ses prochains livres, je découvre un nouveau Michel Tournier, Albert Cohen, Stefan Sweig ou J.D. Salinger, alors je comprendrais.

Dans un mail adressé au JDD, Bernard Fixot, son ancien éditeur, écrit : "La première fois que j'ai rencontré Guillaume, c'était à sa demande, en 2003. Le jeune auteur était meurtri que son premier roman n'ait intéressé que 1600 lecteurs. Quatorze ans plus tard, nous avions vendu 32 millions d'exemplaires de ses livres. Et c'est plus de 36 millions de droits d'auteur qui lui ont été versés, fait inédit dans l'histoire de l'édition française." Et l'éditeur de se faire sévère avec son ancien poulain : "Pour justifier son départ de XO, Guillaume Musso a dit vouloir sortir de sa zone de confort. Si, à la lecture de ses prochains livres, je découvre un nouveau Michel Tournier, Albert Cohen, Stefan Sweig ou J.D. Salinger, alors je comprendrais. Si, en revanche, son nouveau roman ressemble aux quatorze autre que nous avons publiés, je me dirai que c'est d'abord la passion de l'argent qui a motivé son choix."

Le prochain livre de Guillaume Musso, premier chez Calmann-Lévy, s'intitule La jeune fille et la nuit. Il sort mardi 24 avril 2018.