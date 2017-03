Gwyneth Paltrow en bikini : Abdos en béton, elle répond aux haters

En janvier 2015, Gwyneth Paltrow avait provoqué un tollé en vantant les bienfaits d'un nouveau soin à Los Angeles qui permettait de "nettoyer son utérus" à la vapeur. L'actrice de 44 ans avait à l'époque affirmé que cette démarche insufflait un boost d'énergie aux femmes qui souhaitaient s'offrir un puissant nettoyage interne. "Vous vous asseyez sur une sorte de mini-trône et un mélange de vapeur d'ambroisie et de chaleur infrarouge nettoie votre utérus et le reste. C'est une décharge énergétique qui rééquilibre les niveaux d'hormones féminines, avait-elle écrit sur son site Goop. Si vous êtes à L.A., vous devez le faire."

Moquée par les internautes et les médias (dans son article "Gwyneth Paltrow n'est pas experte du vagin", le magazine People avait choisi d'interroger une gynécologue qui avait fortement déconseillé cette méthode), la star hollywoodienne est revenue sur cet épisode étonnant lors d'un entretien consacré au magazine Women's Health.

Prenant la pose en couverture de l'édition d'avril, la chérie du producteur Brad Falchuk s'y affiche en bikini rouge, arborant fièrement un des abdos en béton. Questionnée sur ses propos polémiques d'il y a deux ans, la comédienne oscarisée s'est justifiée d'une drôle de façon. "Lorsque vous êtes en avance sur quelque chose de nouveau, les gens peuvent être très réactifs. Ils disent : 'C'est fou ! Pourquoi faites-vous ça ?' Ensuite, cinq ans plus tard, tout le monde est d'accord avec ça. Donc il y a quand même une forme de reconnaissance, ce qui peut aider", a-t-elle expliqué, sûre d'elle.

Lancée, Gwyneth Paltrow s'est ensuite penchée sur la différence qu'il pouvait y avoir entre ce que les gens perçoivent des autres et la perception qu'un individu a de lui-même. "Si quelqu'un vous dit : 'Espèce de c*n, tu es roux !' et que vous êtes en réalité brun, cela ne vous dérange pas. C'est une bénédiction d'être libéré des chaînes de la perception des autres. Travailler cela fait partie d'un bon équilibre. Je suis arrivée à un point où je m'apprécie. Je fais de mon mieux en tant que personne. Et je n'ai rien à cacher", a-t-elle conclu. Voilà qui est dit.