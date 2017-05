Hailey Baldwin : La nièce d'Alec Baldwin, aussi canon en latex qu'en bikini !

Victoria Beckham et Estée Lauder, Kim Kardashian x Kylie Cosmetics, Balmain et L'Oréal Paris : comme en mode, la collaboration a la cote dans l'industrie des cosmétiques ! Hailey Baldwin surfe sur la vague en lançant sa nouvelle gamme de produits de beauté. Associée à une marque australienne, la nièce d'Alec Baldwin pose topless et enfile des gants en latex pour manipuler leur collection...

Une nouvelle collection Hailey Baldwin for ModelCo voit le jour ! L'enseigne australienne a annoncé l'heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux et y publie, depuis quelques semaines, les clichés de leur campagne publicitaire. Le dernier en date a été mis en ligne ce mardi 9 mai. Hailey y pose topless, les bras couvrant sa poitrine, et habillée de gants en latex et d'une jupe rouge. Maquillé d'un fard à paupières et d'un rouge à lèvres rouge, le mannequin de 20 ans adresse aux clients de ModelCo son regard le plus charmeur.

Hailey a célébré le lancement de sa première collaboration avec la marque en décembre dernier, à Sydney. En attendant un retour, elle régale ses admirateurs à chacune de ses apparitions et s'y est encore employée lors du Met Gala 2017.

Alors vêtue d'une robe Carolina Herrera sur les marches du Metropolitan Museum of Art, la jolie blonde se révèle être aussi irrésistible en bikini. Ms Baldwin enfile ses maillots deux-pièces en vacances au soleil, avec ses amies Bella Hadid, Justine Skye et Kendall Jenner.