Haley Joel Osment : Bien en chair et barbu, il s'éclate avec une jolie inconnue

Haley Joel Osment est-il en train de se la jouer Joaquin Phoenix époque I'm Not There ? En tout cas, les dernières photos de l'ex-enfant-star prêtent à confusion... Très chevelu et doté d'une barbe bien fournie, l'acteur américain propulsé par Forrest Gump puis starisé dans Le Sixième Sens est apparu quasi méconnaissable alors qu'il a été photographie pendant ses vacances à Cancun (Mexique) le 26 mai.

Bien en chair, le comédien tombé en désuétude après sa bouleversante prestation dans A.I. : Intelligence Artificielle semblait bien épanoui dans l'eau turquoise de la station balnéaire mexicaine. D'autant que le jeune homme n'était pas seul, puisqu'on l'a vu complice dans l'eau avec une jeune inconnue au maillot rouge échancré façon Alerte à Malibu.

Beaucoup plus rare sur les écrans depuis une dizaine d'années, Haley Joel Osment a effectivement beaucoup changé par rapport à l'enfant chéri d'Hollywood que l'on avait connu à la fin des années 1990. Un peu à l'image d'un autre enfant-star qui s'est éloigné des paillettes, Macaulay Culkin. Pour ce qui est de son actualité Haley Joel a repris un peu son activité après avoir opéré une longue pause de 2003 à 2011, se contentant notamment de donner de la voix dans la saga de jeu-vidéo, Kingdom Hearts. On a ainsi pu le voir dans les série The Spoils of Babylon et Alpha House, et au cinéma dans le diptyque Tusk / Yoga Hosers face à Lily-Rose Depp, ainsi que dans Entourage. Il doit prochainement tenir l'affiche du thriller Sleepwalker au côté de Richard Armitage (Le Hobbit), et de la comédie dramatique Izzy Gets the F*ck Across Town avec notamment Mackenzie Davis (Seul sur mars, la série Halt and Catch Fire), pour ce qui sera également sa première production.