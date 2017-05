Hapsatou Sy et Vincent Cerrutti, parents in love devant Agathe de la Fontaine

Dernière grande messe avant le palmarès final, dimanche 28 mai, les marches du Festival de Cannes accueillaient samedi en début de soirée l'équipe du film D'après une histoire vraie. Le trio, composé de Roman Polanski, sa femme Emmanuelle Seigner et l'envoûtante Eva Green, a enflammé le tapis rouge et déclenché une avalanche de flashs. Mais avant eux, les photographes ont pu s'échauffer sur une belle flopée de personnalités.

En tête, un couple irrésistible qui n'a pas hésité à afficher son amour sur les marches. Parents d'une petite Abbie depuis septembre dernier, Vincent Cerutti et Hapsatou Sy ont gravi les marches ensemble. Tendrement in love, nos deux tourtereaux ont échangé regards amoureux et gestes affectifs ultra mignons. "Nous nous aimons à la folie, avait-elle confié au magazine Paris Match. Et notre couple est une telle évidence qu'on décide de fonder une famille (...) Avec Vincent, mon âme soeur, nous allons construire cette famille. Au fil des années."

Mais le couple français n'était pas seul sur le red carpet. On a pu croiser Natacha Polony, de retour avec son homme critique gastronomique, Perico Légasse, mais aussi Jacqueline Bisset, la belle Marie-Josée Croze, Mathieu Amalric ou encore Jasmine Trinca. On a pu admirer les folles gambettes de Karolina Kurkova, sous les yeux d'Adrien Brody et d'Uma Thurman, ambianceuse de tapis rouges venue avec son jury d'Un Certain Regard. Pascal Greggory, Betty Bachz, Albane Cléret, Lucien Jean-Baptiste, Nastassja Kinski (l'ancienne muse de Polanski) ou encore l'ex de Tomer Sisley, Agathe de La Fontaine (Love in Paris, Le Scaphandre et le Papillon) étaient de la partie.