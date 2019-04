Harper Beckham sans dents et trop craquante, sa virée shopping avec papa !

Comme Victoria Beckham l'a raconté sur Instagram, elle a eu le plaisir de se réveiller entourée de ballons, gâteaux et mots doux de la part de ses enfants. Dans un livre fait main, sa cadette lui a notamment écrit : "Merci de me border. Merci pour toutes nos aventures. Pour tous les câlins que tu me fais. Pour tous les baisers que tu me donnes. Merci de me donner de l'amour." Romeo et Cruz, 16 et 14 ans, étaient également de la partie. Seul l'aîné de la tribu, Brooklyn Beckham, partageant son temps entre New York et Londres, semblait manquer à l'appel lors de ce dimanche en famille. De son côté, David Beckham a rendu hommage à sa femme et à sa propre mère sur son compte Instagram : "Deux femmes qui montrent l'exemple avec amour... Moi-même, mes soeurs et nos magnifiques enfants avons de la chance."