Harrison Ford héroïque : Il vient en aide à une femme en danger

Alors que certaines grandes figures d'Hollywood sont au coeur d'un scandale d'une ampleur jamais connue jusque-là, d'autres se retrouvent à la une pour de bien meilleures raisons. On se réjouira ainsi de savoir que le grand Harrison Ford a fait l'objet d'un article sur le site TMZ non pas pour quelque affaire sordide dans la lignée de celle de Harvey Weinstein, mais parce qu'il a accompli une action héroïque. L'acteur de 75 ans est venu en aide à une femme qui venait de fairt une sortie de route en voiture.

Selon TMZ qui dévoile quelques photos de l'incident, Harrison Ford roulait dimanche 19 novembre en fin de matinée à proximité de Santa Paula en Californie, quand il a vu une femme sur la route 126 perdre le contrôle de sa voiture et finir sur le remblai routier. D'après les témoins, le comédien conduisait juste derrière cette dame et lorsque l'accident s'est produit. Il s'est immédiatement garé sur le bas-côté et a accouru vers la victime, comme d'autres conducteurs. Ensemble, ils sont parvenus à l'extraire de son véhicule en attendant l'arrivée des secours, qui ont déclaré qu'elle n'avait que des blessures mineures.

Celui qu'on a vu récemment dans Blade Runner 2049 a signé pour jouer dans un cinquième épisode d'Indiana Jones, sous la direction de son ami Steven Spielberg et sans Shia LaBeouf – le scénariste David Koepp a affirmé que le personnage de l'acteur qui figure dans l'opus n° 4 était complètement absent du script. La sortie étant prévue en juillet 2020, le passionné d'aviation a du temps devant lui et peut passer du temps en famille, avec sa bien-aimée Calista Flockhart et leur fils Liam, 16 ans.