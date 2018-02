Harry Potter : C'est grâce à cette Française que vous l'avez découvert...

Vingt ans après la parution du premier roman de la saga, L'École des sorciers, la saga Harry Potter continue de fasciner et de s'étendre, jusqu'au cinéma et au théâtre. Sa créatrice, J.K. Rowling, vit un rêve éveillé depuis 1997. Pourtant, tout n'a pas été si simple au début, car personne ne voulait éditer Harry Potter. Elle venait d'essuyer une dizaine de refus lorsque son chemin croise celui d'une éditrice française basée à Londres... C'est grâce à cette dernière que le public français va découvrir et lire Harry Potter dans la langue de Molière.

"On vient d'accorder une bourse à un très bon premier roman, une histoire de sorciers bien ficelée et l'auteur est une jeune mère célibataire, me dit une amie écossaise qui m'envoie un exemplaire", raconte au Parisien (édition du 1er février 2018) Christine Baker, 65 ans. Elle a 20 ans tout juste lorsqu'elle débarque à Londres pour travailler chez The Children Book Center. C'est là qu'elle rencontre le libraire Robin Baker, qui deviendra son mari, et décide de faire de Londres, et de la Grande-Bretagne en général, son terrain de chasse. Elle rejoint Gallimard Jeunesse et participe au lancement de Folio Juxnior, l'édition qui sortira Harry Potter. Avant de rendre célèbre le sorcier orphelin aux lunettes rondes, Christine Baker a permis à Gallimard de publier sur notre territoire La Croisée des mondes de Philip Pullman ou encore Charlie et la Chocolaterie de Road Dahl.

Au même moment, elle croise le chemin de Barry Bloomsbury, qui vient de signer pour l'Angleterre Harry Potter à l'école des sorciers. Après avoir lu le roman, elle s'est dit "qu'il se passait quelque chose". "Mais jamais je n'ai imaginé une seconde ce qui allait suivre, car c'est tout simplement inimaginable", avoue-t-elle.

L'éditrice française se souvient que si on lui fait confiance chez Gallimard, certains sont sur la réserve. "Et ce nom, Harry Potter, ce n'est pas trop british, pas trop difficile à prononcer ? Et si on l'appelait Henri Poitier !", lui suggère-t-on. Elle finira par se lancer et négociera avec Christopher Little, l'agent de Rowling. "Quand l'agent a poussé les enchères un petit peu à la hausse et alors que je savais que Gallimard refuserait, eh bien j'ai accepté, raconte-t-elle. C'est la très rare fois où j'ai désobéi, c'est le seul titre de gloire que je me donne."

Christine Baker devient alors la première éditrice non britannique à signer Harry Potter pour un pays étranger, quelques jours avant que les Américains ne fassent exploser les droits. La suite de l'histoire, on la connaît : Gallimard Jeunesse vendra quelque 31 millions de livres. Et pour fêter ce 20e anniversaire, l'éditeur a prévu de donner rendez-vous aux fans dans quelques libraires entre le 1er et le 4 février, pour La Nuit des livres Harry Potter, avec lectures, jeux et autres surprises au menu.