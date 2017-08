Harry Potter : Mort de Robert Hardy, acteur de la saga

L'acteur britannique Robert Hardy est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué jeudi 3 août. Le comédien, qui est notamment connu pour avoir incarné le ministre de la magie Cornelius Fudge dans la saga Harry Potter, a vu ses trois enfants, Emma, Justine et Paul, lui rendre hommage. "On se souviendra de notre père comme un linguiste méticuleux, un artiste, un amoureux de la musique et un champion de littérature. Il était aussi un historien réputé", ont-ils écrit dans ledit communiqué.

Membre de la famille Harry Potter, Robert Hardy avait campé le ministre de la magie Cornelius Fudge, un personnage pour beaucoup considéré comme un méchant. Niant le retour de Voldemort, il n'aura de cesse de combattre cette vérité en livrant une véritable propagande contre Harry. Il enverra même Hagrid à Askaban, avant que ce dernier soit libéré. On l'a ainsi vu dans 4 films de la franchise, de La Chambre des Secrets (2002) à L'Ordre du Phénix (2007).

En outre, Robert Hardy a connu une belle carrière outre-Manche. Il venait notamment d'incarner Winston Churchill dans le téléfilm Churchill: 100 Days That Saved Britain. Un personnage historique qu'il avait déjà campé dans une mini-série datant de 1981 ainsi que War and Remembrance en 1988/89. Très présent sur le petit écran, on l'avait vu dans David Copperfield (1956), An Age of Kings (1960), The Troubleshooters (de 1966 à 1970), en Jules César dans The Cleopatras (1983), Hot Metal (de 1986 à 1989) et surtout All Creatures Great and Small, de 1978 à 1990. Au cinéma, on a pu le voir dans Frankenstein, Raison & Sentiments ou bien Comment j'ai gagné la guerre. Il avait même joué deux fois sous la direction du Français Claude Pinoteau (réalisateur de La Boum), dans Le Silencieux et La Gifle.