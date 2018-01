Harry Roselmack en deuil : Il a perdu la "star de sa famille"

Un message tendre et plutôt positif. Il faut dire qu'il y a quelques jours, l'animateur a donné le ton de son année 2018 en publiant ce cours texte : "Le bonheur se décide en grande partie, alors en 2018 décidons d'être heureux et de rendre heureux. #happynewyear." Il a donc décidé de rebondir et de ne pas se laisser abattre.

Il faut dire que cette année est particulièrement importante pour Harry Roselmack puisqu'il a réalisé son premier film, Fractures. Fin octobre, il était d'ailleurs à New York, au Chelsea Film Festival, pour le présenter et a reçu une mention spéciale du jury. Ce film qu'il a réalisé, écrit et coproduit s'est fait avec le soutien et la participation de sa femme Chrislaine qui y joue un petit rôle au côté d'Alix Bénézech.