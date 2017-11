Harry Roselmack, sa femme Chrislaine joue dans son film : "Elle est très bien !"

Si Harry Roselmack continue de connaître le succès avec Sept à huit sur TF1, le journaliste de 44 ans n'a pas l'intention de se limiter au petit écran. Qu'on se le dise, le jeune papa d'Omaya (10 ans), Yanaël (9 ans) et Leroy (7 ans) vient d'écrire, de réaliser et de coproduire son premier film pour le cinéma.... Pour l'occasion, Harry Roselmack a même fait tourner sa compagne Chrislaine !

Interrogé par nos confrères de Télé Star, l'homme de télévision a tout d'abord commenté à propos de cette oeuvre intitulée Fractures, un film déjà récompensé en octobre dernier lors du Chelsea Film Festival : "C'est un film de fiction, avec un scénario que j'ai écrit, des comédiens que j'ai dirigés. L'intrigue se déroule sur un yacht, au large de la Côte d'Azur. Il y a une grande fête à bord. Une prostituée et un jeune converti à l'islam radical qui a un projet terroriste se retrouvent enfermés dans une pièce. Deux visions opposées vont d'affronter..."

Et Harry Roselmack de poursuivre sur la présence de son épouse Chrislaine au casting : "Elle joue un petit rôle. Elle est d'ailleurs très bien ! On me l'a dit à plusieurs reprises. C'est complètement légitime et normal qu'elle soit dans ce film car elle fait partie de l'aventure dans la mesure où on l'a financé ensemble. On y a mis beaucoup d'argent personnel."

