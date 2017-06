Harry Styles en deuil : Son beau-père est mort à 57 ans...

Harry Styles est en deuil. L'ex-chanteur du groupe One Direction a perdu son beau-père, Robin Twist, mort d'un cancer à seulement 57 ans. Un représentant du jeune homme a confirmé la triste nouvelle.

"Le beau-père d'Harry, Robin Twist, est malheureusement mort cette semaine après une longue lutte contre le cancer. La famille demande le respect de sa vie privée en cette période", a déclaré le porte-parole du chanteur au Mail Online. Robin Twist avait épousé la maman de l'artiste, Anne Cox, en 2013 dans le Cheshire, et Harry Styles avait même accepté d'être son témoin. Il faut dire que sa soeur Gemma et lui étaient très proches du défunt, qui les a pratiquement élevés depuis leur enfance. Auparavant, il avait eu deux enfants d'un précédent mariage, Mike et Amy.

Cette nouvelle intervient quelques mois après un autre coup dur similaire pour un membre des 1D. En effet, Johannah Deakin, la maman de Louis Tomlinson, est morte d'une leucémie en décembre dernier à 43 ans.