Harvey Weinstein : Sa femme Georgina, "humiliée", brise le silence et raconte

Alors que sa maison de couture, Marchesa, vient de faire son retour sur les tapis rouges pour la première fois depuis le scandale Harvey Weinstein, Georgina Chapman, la femme du producteur hollywoodien, brise le silence. Dans une interview accordée à Vogue, la créatrice de mode parle enfin de ce qu'elle a vécu, détaille ce qu'elle savait et ce qu'elle ignorait quant aux agissements de celui qui était alors son époux...

Dès les premières accusations dans le New York et le New York Times, le quotidien de Georgina Chapman a totalement été bouleversé. Bien sûr, la créatrice a pris ses distances avec son mari, demandé le divorce – cinq jours après le début du scandale. Mais pour le grand public, celle qui a plus été une victime dans l'histoire qu'une complice, est associée au nom du "porc" Weinstein. Elle était la personne la plus proche et, de ce fait, difficile pour l'opinion d'imaginer qu'elle ait pu être totalement ignorante de ces agissements.

"J'ai été tellement humiliée et j'étais si brisée que... je... je ne pensais pas que ce serait respectueux de parler, explique-t-elle dans le numéro de juin de Vogue. C'est toujours très très dur." Après avoir quitté son mari, dont elle va récupérer 15 millions de dollars, Georgina s'éloigne du monde de la mode avec sa marque Marchesa, boudée sur tous les tapis rouges – il faudra attendre le Met Gala 2018 et le courage de Scarlett Johansson pour voir à nouveau la marque portée par une star. Elle voit un psychologue. "Au début, je ne pouvais pas parce que j'étais trop sous le choc. Et j'ai quelque part pensé que je ne méritais pas cela. Et puis j'ai réalisé : 'C'est arrivé. Je dois faire avec. Je dois aller de l'avant', raconte-t-elle. Il y avait une part de moi qui était naïve – clairement tellement naïve. J'avais des moments de fureur. Des moments de confusion. Des moments d'incrédulité." Elle dit avoir "pleuré" pour ses deux enfants. "A quoi leurs vies vont-elles ressembler ? Qu'est-ce que les gens vont leur dire ? Ils aiment leur papa. Je ne peux pas le supporter", avoue-t-elle.

J'avais ce que je pensais être un mariage heureux. J'adorais ma vie

Sans détour, Georgina Chapman dit avoir "perdu 4,5 kilos en 5 jours". "Je ne pouvais pas garder de la nourriture en moi", assure celle qui a mis du temps à digérer les articles et révélations faites. "C'était difficile parce que le premier article était à propos d'un fait qui s'est déroulé avant que je le rencontre", constate-t-elle avec horreur, n'ayant visiblement aucun soupçon sur les agissements de son homme. "Et puis les histoires ont empiré et j'ai réalisé que ce n'était pas un accident isolé. Je savais que je devais partir et prendre les enfants."

À grand regret, parce que, à l'entendre, Chapman était heureuse. "C'est ce qui rend la chose incroyablement douloureuse : j'avais ce que je pensais être un mariage heureux. J'adorais ma vie", assure-t-elle.

Dans ce magazine, Anna Wintour témoigne elle aussi et évoque sa consoeur. "Quand j'ai été voir Georgina pas très longtemps après les révélations, elle était presque muette, en état de choc, essayant de contrôler ses émotions – colère, culpabilité, dégoût, peur – tout en se confrontant au terrible coût humain, au sens large, de tout cela", raconte l'éditrice.