Scarlett Johansson : Son soutien inattendu à la femme d'Harvey Weinstein

Fervente militante pour les droits des femmes, star engagée au sein du mouvement Time's Up ayant publiquement apostrophé un certain James Franco (alors accusé de harcèlement sexuel) lors de la marche des femmes en janvier dernier à Washington, Scarlett Johansson a évidemment surpris ses fans lorsqu'elle s'est pointée au Met Gala vêtue d'une longue robe en mousseline pourpre Marchesa, lundi 7 mai 2018 à New York.

Pour rappel, la maison Marchesa a été fondée en 2004 par Keren Craig et Georgina Chapman (42 ans), future ex-épouse d'Harvey Weinstein qui, à l'époque où il sévissait en toute impunité, forçait les actrices à porter les tenues de sa femme. Sept mois après les révélations du New York Times qui ont mis en lumière les multiples accusations de viol et de harcèlement sexuel à l'encontre du producteur déchu, la star d'Avengers : Infinity War (actuellement en salles) s'est ainsi posée comme la première célébrité à porter la marque de Georgina Chapman depuis le scandale qui a éclaboussé son mari.

Sommée de se justifier

Venue au Met Gala au bras de son chéri, l'acteur et animateur du Saturday Night Live Colin Jost, l'actrice de 33 ans a fièrement pris la pose devant les caméras, bien déterminée à faire la part des choses en apportant son soutien à une femme qui s'était rapidement désolidarisée de son époux en octobre dernier. "J'ai le coeur brisé en pensant à toutes les femmes qui ont immensément souffert de ces actes impardonnables. J'ai choisi de quitter mon mari. Prendre soin de mes jeunes enfants [India Pearl (7 ans) et Dashiell Max Robert (5 ans), leurs deux petits, ndlr] est ma première priorité et je demande aux médias de respecter leur intimité", avait déclaré dans un communiqué la designer britannique.

Vivement critiquée sur les réseaux sociaux, Scarlett Johansson a été contrainte de réagir, justifiant son choix. "Je portais du Marchesa parce que leurs vêtements rendent les femmes confiantes et belles et c'est avec plaisir que je soutiens une marque créée par deux créatrices incroyablement talentueuses et importantes", a-t-elle déclaré au magazine People. De son côté, la marque a également publié une déclaration. "Nous sommes vraiment honorés que Scarlett ait choisi de porter Marchesa pour le Met Gala. Elle est une actrice incroyablement talentueuse qui a un style et une présence incroyables. C'était merveilleux de travailler si étroitement avec elle pour créer ce look personnalisé", a-t-on expliqué.