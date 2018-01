Scarlett Johansson "hypocrite" ? Ses liens avec Woody Allen pointés du doigt

Samedi 20 janvier 2018, Scarlett Johansson était à Los Angeles au côté de centaines de milliers d'autres personnes pour assister à la Women's March (Marche des femmes), manifestation de grande ampleur destinée à promouvoir notamment les droits des femmes, lorsqu'elle s'en est vivement pris à James Franco. "Comment une personne peut publiquement soutenir une organisation qui aide les personnes victimes d'agression sexuelle tout en s'attaquant en secret aux personnes qui n'ont pas de pouvoir ? Je veux récupérer mon pin's [Time's Up] au fait", a-t-elle lancé.

Effet boomerang

Un porte-parole de l'actrice de 33 ans a par la suite confirmé au journal Los Angeles Times qu'elle s'adressait bien au comédien de 39 ans. Accusé par plusieurs femmes de comportement sexuel inapproprié, des faits qu'il nie, l'acteur avait arboré le pin's Time's Up (initiative qui lutte contre le harcèlement et les agressions sexuelles) sur le tapis rouge des Golden Globes le 7 janvier dernier.

Problème, Scarlett Johansson a toujours soutenu bec et ongles Woody Allen, réalisateur avec lequel elle a collaboré plusieurs fois au cours de sa carrière et dont la fille Dylan Farrow (32 ans) a toujours affirmé qu'il l'avait violée lorsqu'elle était seulement âgée de 7 ans. La semaine dernière, celle-ci se confiait d'ailleurs à la télévision américaine pour réitérer ses accusations. Une interview pleine d'émotion qui a fini par toucher Hollywood, plusieurs acteurs ayant annoncé qu'ils se désolidarisaient de Woody Allen. Ce dernier continue quant à lui de nier en bloc, assurant qu'il n'a jamais touché sa fille.

Ce ne sont que des spéculations !

En s'attaquant à James Franco alors qu'elle a souvent défendu Woody Allen par le passé, Scarlett Johansson fait donc preuve d'incohérence et "d'hypocrisie" selon de nombreux internautes. "Apparemment, le principe d'être innocent jusqu'à preuve du contraire ne signifie plus rien", a justement souligné un utilisateur sur Twitter.

En 2014, Scarlett Johansson s'était exprimée dans les colonnes du journal The Guardian, déclarant que les accusations portées par Dylan Farrow à l'encontre de son père étaient des "spéculations". "Ce n'est pas comme si quelqu'un avait été poursuivi ou jugé coupable dans cette affaire et que du coup, on puisse se dire : 'Je ne cautionne pas ce style de vie !' Je veux dire, tout ça, ce ne sont que des spéculations ! Je n'ai aucune certitude sur cette histoire et ce serait ridicule de ma part de faire des suppositions dans un sens ou dans un autre", avait-elle affirmé. Quatre ans plus tard, rien ne l'empêche visiblement d'en faire au sujet de James Franco.

Scarlett Johansson a tourné dans trois films de Woody Allen : Match Point (2005), Scoop (2006) et Vicky Cristina Barcelona (2008).