Haylie Duff enceinte : La petite soeur d'Hilary Duff attend son deuxième enfant

Haylie Duff a une heureuse nouvelle à annoncer ! La petite soeur de l'actrice Hilary Duff est enceinte. Son fiancé Matt Rosenberg et elle donneront, dans quelques mois, naissance à leur deuxième enfant.

C'est sur Instagram que Haylie a révélé le scoop. L'actrice et chanteuse de 32 ans y compte plus de 900 000 followers et a publié, vendredi 5 janvier, une photo de sa fille Ryan Ava (2 ans). Elle écrit en légende : "2e round ! Ryan pense que notre bébé grandit dans SON ventre ! #FamilleDe4".

Ses abonnés lui ont adressé leurs félicitations en commentaire.