Heather Locklear arrêtée : Sa fille Ava inquiète quant à sa santé mentale

Heather Locklear, ancienne interprète d'Amanda Woodward dans la série Melrose Place, a été arrêtée par la police pour violences conjugales. Suite à cette arrestation, la fille de l'actrice, Ava, a trouvé refuge à Hawaï avec son père.

Comme le rapporte le site TMZ, Ava et son papa Richie Sambora se sont envolés pour l'île d'Hawaï, la demoiselle de 20 ans, étudiante à l'université Loyola Marymount de Los Angeles, ayant quelques jours de vacances. Le séjour du père et de la fille, qui passent de plus en plus de temps ensemble au détriment d'Heather Locklear, était prévu, mais il a été avancé. Le 27 février 2018, la jeune femme était encore en Californie et était vue avec des amies. Nul doute que Richie Sambora voulait éviter que sa fille se fasse harceler par les paparazzis dans les rues de Los Angeles pour avoir une réaction sur les frasques de sa maman...

Selon une source proche citée par TMZ, Ava serait "inquiète et triste" concernant la santé mentale de sa mère, âgée de 56 ans. Il faut dire qu'au moment de son arrestation, l'actrice a été menottée et conduite à l'hôpital pour subir une évaluation psychologique et divers examens. Connue pour son sombre passé dépressif, ses addictions à l'alcool ainsi qu'aux drogues, Heather Locklear était-elle clean au moment de son arrestation ? Il faudra attendre le résultat des analyses pratiquées pour le dire...

Thomas Montet