Heidi Klum : Canon en lingerie dans sa chambre d'hôtel

"A-t-on une date de péremption ? Ne peut-on plus se sentir sexy ?", s'est un jour interrogée Heidi Klum après des critiques sur ses photos en lingerie. Désormais, la fiancée du musicien Tom Kaulitz les ignore. Elle en a publié de nouvelles cette semaine et régale ses millions de followers sur les réseaux sociaux.

Après Paris (où Tom Kaulitz et elle ont assisté à la Fashion Week Haute Couture), Heidi Klum s'est envolée pour Tokyo, au Japon. Elle a informé ses plus de 6 millions d'abonnés Instagram de son arrivée dans la capitale nippone en publiant une photo d'elle dans une chambre d'hôtel, en pleins préparatifs. Le top model porte un soutien-gorge et un string rouges de sa propre marque de lingerie, Heidi Klum Intimates.

D'humeur joyeuse et coquine, Heidi Klum a également partagé un selfie vidéo, filmé sur le balcon de sa chambre. La belle Allemande de 46 ans danse sur la chanson Feels Like Summer de Childish Gambino.