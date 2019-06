Hélène Darroze en robe noire bouffante face à Guy Lagache et Jeanfi Janssens

Michel Drucker rempile ce dimanche 30 juin 2019 sur France 2 pour un nouveau numéro de Vivement dimanche. Pour l'occasion, le célèbre animateur – qui fera son retour dès la rentrée prochaine sur le Service public – a reçu de nombreux invités prestigieux.

Hélène Darroze, mythique cheffe doublement étoilée et membre du jury du télé-crochet Top Chef (M6), prendra place sur le fauteuil rouge de Vivement dimanche en robe noire et bottines. À ses côtés, prendra place Hélène Gateau, vétérinaire et présentatrice de télévision de 38 ans notamment aux commandes de la rubrique Animaux de l'émission quotidienne Midi en France (France 3). Le caricaturiste, dessinateur de presse et comédien Emmanuel Chaunu, Chanee – connu pour son engagement pour la protection animale –, le médecin Marcel Ichou et l'écrivain et journaliste spécialisé en histoire Franck Ferrand seront également présents sur le plateau face à Michel Drucker.

Après cette première partie, l'animateur de 76 ans accueillera de nouveaux invités pour Vivement dimanche prochain. Parmi eux, l'animateur et journaliste Guy Lagache, l'acteur et chroniqueur radio François Morel, les humoristes Bernard Mabille, Philippe Chevallier et Jeanfi Janssens. Enfin, deux personnalités du monde de la musique seront eux aussi de la partie. Il s'agit de l'auteur-compositeur-interprète Tim Dup et du pianiste virtuose chinois Lang Lang, qui fera le show sur le plateau de Michel Drucker.

Rendez-vous dès 14h20 sur France 2 dimanche 30 juin 2019 afin de suivre les émissions Vivement dimanche puis Vivement dimanche prochain présentées par Michel Drucker.