Top Chef, les candidats critiqués : Hélène Darroze, "peinée", s'explique !

Tous les mercredis, M6 diffuse de nouveaux épisodes de Top Chef 2018. Si le programme séduit de nombreux téléspectateurs, il est également la cible de critiques. Pour certains chefs de renom, les candidats ne sont pas de "vrais cuisiniers". Ces attaques blessent Hélène Darroze, qui a souhaité y répondre dans les colonnes de Télé 7 Jours.

"Cela me peine car c'est injuste, lance-t-elle alors. Ils fournissent un tel boulot ! Heureusement que des chefs comme Veyrat et Robuchon peuvent en témoigner maintenant." Car, pour information, Marc Veyrat et Joël Robuchon apparaîtront le temps d'un épisode dans cette édition de Top Chef. D'ailleurs, lors du tournage, le second a été "totalement déstabilisé par le niveau des assiettes", explique Hélène Darroze.

D'ailleurs, l'acolyte de Philippe Etchebest et Michel Sarran l'assure, le niveau est de plus en plus élevé. "Dès la première émission, lorsqu'il a fallu éliminer trois candidats, on savait qu'on le regretterait, car ils étaient tous bons", explique Hélène Darroze. De quoi stopper net les mauvaises langues...

