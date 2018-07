Henry Cavill a peur d'être "pris pour un violeur" : Des propos qui dérangent...

Actuellement en promotion pour Mission : Impossible – Fallout, Henry Cavill a tenu des propos en écho au mouvement #MeToo qui ont fait réagir sur la Toile. Dans une interview accordée au GQ australien, l'acteur britannique qui interprète un agent de la CIA rugueux face à Tom Cruise a eu des mots que des femmes ont très mal pris et n'ont pas manqué de le notifier sur Twitter.

Cavill a en effet confié qu'il avait peur de venir parler à une femme par peur d'être "pris pour un violeur ou quelque chose comme ça". Et ça commence comme ceci, lorsque l'acteur parle drague. "Il y a une approche très traditionnelle pour cela, ce qui est sympathique. Je pense qu'une femme doit être courtisée et poursuivie, mais peut-être que je fais trop vieux-jeu à penser cela, dit-il. C'est très difficile de faire cela parce qu'il y a des règles en place. Parce qu'après, ça fait, 'Et bien, je ne veux pas l'aborder et lui parler, parce que je vais être pris pour un violeur ou quelque chose comme ça. Du coup, tu deviens, 'Oublie, je vais appeler une ex-girlfriend à la place', puis partir dans une relation, ce qui ne marche jamais vraiment. Mais c'est plus sûr que de me lancer dans le feu, parce que je suis une personnalité publique, et que si j'y vais et je flirte avec quelqu'un, qui sait ce qui va arriver."

Peur de draguer

Et il rajoute : "Maintenant ? Maintenant, vous ne pouvez pas vraiment courir après quelqu'un après un 'No'. Ce serait, 'OK, pas de problème'. Mais après il y a le 'Pourquoi t'as lâché l'affaire ?' Et du coup 'Et bien parce que je ne veux pas aller en prison". En gros, Henry Cavill a rejoint les troupes de ces hommes qui ont désormais peur d'aborder ou draguer après des femmes sous peine de devenir potentiellement des agresseurs ou harceleurs en puissance.

La gymnastique mentale que les hommes sont en train de faire pour se placer en 'victimes' de #MeToo est dingue

"Bon. Henry Cavill NE DEVRAIT pas avoir de rencards jusqu'à ce qu'il comprenne comment le faire sans violer 'accidentellement' quelqu'un", écrit une internaute, visiblement ulcérée par les propos de l'acteur. Et elle n'est pas la seule. "C'est absurde. Si Henry Cavill ne veut pas être qualifié de violeur, tout ce qu'il a à faire est... de ne pas violer quelqu'un. La gymnastique mentale que les hommes sont en train de faire pour se placer en 'victimes' de #MeToo est dingue", écrit une femme dont le message a été retweeté plus de 12 000 fois. Alors que certains qualifient ces propos de "stupides", d'autres lui reprochent le terme "chased" qui signifie pourchasser, courir après, prendre en chasse. Heureusement, certains ont pris sa défense, en affirmant qu'il n'était pas "un méchant" et que ses propos pointaient du doigt un risque, celui d'un geste mal interprété qui pourrait lui coûter cher. Un peu comme Morgan Freeman...