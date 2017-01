Hilary Duff bombesque en bikini : Elle fête 2017 en tête à tête avec son fils

À l'instar de nombreuses autres célébrités qui ont fui l'effervescence hollywoodienne, Hilary Duff a choisi une destination paradisiaque pour célébrer comme il se doit l'arrivée de l'année 2017. Fraîchement célibataire depuis sa rupture avec le coach sportif Jason Walsh (il se murmure qu'elle aurait aujourd'hui craqué pour l'acteur Scott Eastwood), la pétillante blonde recharge donc ses batteries à l'autre bout du monde, en plein océan Pacifique.

Accompagnée de son fils Luca (4 ans, né de son mariage avec son ex Mike Comrie), la sublime actrice américaine s'est ainsi rendue à Hawaï, et plus précisément à Hanalei, pour profiter de quelques jours de vacances ensoleillées et décontractées.

Dimanche 1er janvier, c'est donc lors d'une virée à la plage que la vedette de la série Younger a été repérée par les paparazzi. Vêtue d'un bikini bordeaux, la comédienne et chanteuse de 29 ans a fièrement exposé sa silhouette musclée. Au naturel, elle avait noué ses cheveux en une queue de cheval haute et portait un paréo coloré autour de la taille.

Au côté de sa célèbre maman, le petit Luca était quant à lui vêtu d'un T-shirt, d'un maillot de bain et avait également revêtu un gilet de sauvetage pour aller barboter dans l'eau. Absolument complice et adorable, le binôme mère-fils (récemment critiqué pour s'être embrassé sur la bouche) était tout simplement sur son petit nuage. Une parenthèse enchantée avant la grande rentrée à Los Angeles !