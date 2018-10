Hilary Duff maman : Elle a donné naissance à une fille au prénom surprenant

Hilary Duff et son nouveau compagnon Matthew Koma sont parents. La jeune femme a partagé une photo de son clan sur son compte Instagram, lundi 29 octobre 2018, pour annoncer la venue au monde de leur fille. Il s'agit de leur premier enfant ensemble.

L'ancienne star de la sérié télé Lizzie McGuire a révélé à ses 10,4 millions d'abonnés qu'elle était de nouveau maman. "Banks Violet Bair, ce petit bout a entièrement volé nos coeurs ! Elle a rejoint notre univers à la maison jeudi après-midi [le 25 octobre, NDLR] et c'est une magie absolue", a-t-elle écrit. De son côté, le chanteur Matthew Koma – qui s'est teint les cheveux en rose pour fêter cela ! – a lui aussi réagi à la naissance de bébé. "Banks Violet Bair /// 10.25.18 /// Nous accueillons une magnifique fille, une petite soeur et une meilleure amie pour la vie. Je ne saurais être plus reconnaissant pour cette famille qui s'agrandit et pour ce petit ventre qui a rendu cela possible. Sur un petit nuage", a-t-il commenté.

Hilary Duff, qui joue également dans la série The Younger, est déjà la maman de Luca Cruz, un petit garçon de 6 ans et demi né de son mariage terminé avec le joueur professionnel canadien de la Ligue nationale de hockey, Mike Comrie.