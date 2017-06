Mike Comrie : L'ex-mari d'Hilary Duff échappe au procès pour viol !

Mike Comrie, l'ex-époux d'Hilary Duff et ancien joueur de hockey de la NHL, va échapper à un procès pour viol, dévoile le site TMZ.com. Le sportif de 36 ans était accusé depuis février dernier d'avoir forcé une conquête à pratiquer la sodomie...

Les enquêteurs ont estimé qu'ils ne pouvaient pas "prouver au-delà du doute raisonnable" que Mike Comrie a forcé une femme à un acte de sodomie lors d'une nuit passée à son domicile à Los Angeles. Les charges ont donc été totalement abandonnées. La supposée victime avait déposé plainte après s'être rendue dans un centre de soins spécialisé dans l'accueil des victimes de viol et une petite fissure anale avait en effet été constatée. Toutefois, cela n'était pas suffisant pour prouver le viol.

Mike Comrie avait bu un verre dans un bar avant de ramener deux femmes à son domicile. Il avait d'abord couché avec l'une d'entre elles, pendant que la seconde les regardait. La première était ensuite partie, laissant la seconde en tête à tête avec le sportif. Cette dernière avait raconté à la police qu'elle avait accepté une relation sexuelle mais que Mike Comrie aurait dépassé les limites en voulant pratiquer la sodomie alors qu'elle était contre et qu'elle lui aurait demandé d'arrêter. Dans sa déposition, elle a affirmé que la pénétration anale aurait duré 45 secondes et qu'il avait mis ses mains autour de sa gorge pour l'empêcher de parler. Elle a également déclaré aux enquêteurs s'être douchée après le rapport et avoir finalement consenti à une seconde relation sexuelle au cours de laquelle il l'aurait cette fois frappée au visage. Elle a ajouté à sa plainte un enregistrement audio réalisé avec son portable le soir en question : on entend la jeune femme dire au footballeur qu'il a abusé d'elle, ce que ce dernier dément.

Thomas Montet