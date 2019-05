Hilary Duff, maman "triste et frustrée" : elle prend une décision difficile

"Tirer son lait au travail craint. Je n'avais aucune pause et généralement, je le faisais dans une caravane pour la coiffure et le maquillage avec quatre mains s'agitant autour de moi pour que je sois prête pour la prochaine scène (...). J'ai apprécié (presque) tous les moments où j'ai donné le sein à ma fille. J'ai le sentiment d'avoir eu la chance d'être si proche d'elle", confie la star de la série Younger, en évoquant le bruit du tire-lait entêtant, la contrainte de stériliser les bouteilles et garder le lait au frais. Elle poursuit alors : "J'avais besoin d'une pause. Avec le stress de ne pas avoir assez de lait et un bébé qui commençait à s'ennuyer et ne plus prêter attention à l'allaitement quand j'étais disponible. J'étais triste et frustrée, j'avais l'impression d'échouer tout à coup. Alors que je suis une super rock star. Les mamans sont des superwomen..."