Hilary Swank agressée à Paris : Sa réaction spontanée et... inconsciente

La filmographie d'Hilary Swank témoigne du goût de l'actrice oscarisée pour les personnages "bad ass", c'est-à-dire les durs à cuire ! Cependant, la star de Miss Karaté Kid et de Million Dollard Baby n'use pas de ses poings seulement sur le grand écran, c'est ce qu'elle a raconté le 21 mars sur le plateau de l'émission de Stephen Colbert en revenant sur son agression à Paris.

Il y a cinq ans, un voleur a brisé la vitre de son taxi dans les embouteillages sur une voie rapide pour tenter de lui voler son sac à main. Profitant de son expérience, entre autres, en tant que boxeuse pour Clint Eastwood, elle a couru après le malfaiteur : "Rapidement, je suis sortie de la voiture et j'ai couru après ce type. Il faisait froid, je portais des chaussures à talons compensées, mais j'ai couru dans sa direction. Il s'est alors retourné et m'a regardée comme s'il allait me faire la peau. C'est à ce moment que je me suis arrêtée brusquement et je me suis dite : 'Ce n'est pas un film, je ne suis pas une actrice, là.' Et j'ai arrêté de le poursuivre."

Musclée et courageuse (mais pas inconsciente), Hilary Swank est aussi une femme dévouée. Elle avait mis entre parenthèses sa superbe carrière pour s'occuper de son papa malade : "Pour ceux qui ne le savent pas, mon père a subi une greffe de poumons. C'est l'opération chirurgicale la plus délicate qu'une personne peut subir. Je remercie toutes les personnes qui font des dons d'organes ou proposent de le faire. Mon papa avait une espérance de vie très courte sans cette opération..." Maintenant qu'il va mieux, elle a repris les chemins des plateaux et se dévoile dans une nouvelle série, Trust. Le show raconte le kidnapping d'un adolescent bohème de 16 ans qui n'est autre que le petit-fils du magnat du pétrole J. Paul Getty.