Hillary Clinton : Son neveu Tyler, mannequin en herbe, est une vraie bombe !

Sa criante défaite à l'élection présidentielle du 8 novembre dernier l'a contrainte à s'éloigner momentanément de l'attention médiatique. Aujourd'hui en retrait, Hillary Clinton laisse toute la place à son charmant neveu, Tyler.

Bientôt âgé de 23 ans (il est né le 12 mai 1994), ce dernier est l'unique fils du demi-frère de Bill Clinton, Roger Clinton Jr. (60 ans), acteur et musicien de profession. Et à l'instar de son père, c'est vers l'univers du show-biz et du divertissement que Tyler a choisi de se tourner.

Comme le rapporte le site TMZ ce 4 avril, le jeune homme vient en effet de signer un prestigieux contrat avec la célèbre agence de mannequins, IMG Models. L'été dernier, Tyler Clinton s'était déjà fait remarquer avec la publication de photos extraites d'un shooting amateur, comme l'avait rapporté le magazine Us Weekly. Le 28 juillet 2016, il avait par ailleurs attiré l'attention des observateurs au dernier jour de la convention démocrate à Philadelphie, lorsque sa tante avait officiellement accepté l'investiture de son parti pour affronter Donald Trump dans la course à la Maison Blanche.

Encore installé à Los Angeles il y a quelques semaines, c'est donc à New York que le mannequin en herbe (qui commence tout juste à bidouiller son compte Instagram) a officiellement posé ses valises pour poursuivre sa carrière. Dans les locaux d'IMG Models, il côtoiera notamment les bombes Gigi et Bella Hadid, Karlie Kloss ou bien encore Barbara Palvin. Autant de beau monde qui lui ouvrira sans aucun doute les portes des soirées les plus branchées... On n'a pas fini d'entendre parler de lui !