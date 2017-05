Hillary et Vincent : Deux ans après leur break, ils seraient de nouveau ensemble

Un couple emblématique de la télé-réalité a refait surface d'après les informations exclusives d'Aymeric Bonnery dans le Mad Mag de NRJ12. Selon le chroniqueur d'Ayem Nour, Vincent que l'on peut notamment retrouver dans la nouvelle saison des Anges, serait de nouveau en couple avec Hillary ! L'ex-candidat de Secret Story s'explique : "Hier soir j'étais à un événement de catch à Lille et j'ai eu la chance de croiser une belle brochette de Ch'tis dont Tressia, Hillary et Vincent Shogun Tonight... Et Tressia m'a confié devant eux qu'ils s'étaient remis ensemble en secret". Leur ami aurait donc vendu la mèche.

En février 2015, la sulfureuse blonde avait annoncé a nos confrères du magazine Public qu'elle souhaitait faire un break avec son Jules rencontré dans la seconde saison des Ch'tis font du ski en 2012. Les deux ex se sont depuis retrouvés dans plusieurs émissions sans pour autant craquer. Depuis cette rupture, Hillary et Vincent ont d'ailleurs vécu des histoires d'amour avec d'autres candidats.

La copine de Tressia a notamment été en couple avec Virgil alias Monsieur Pignon, mais également avec Kevin Guedj qu'elle définissait comme "l'homme de sa vie" sur le tournage des Marseillais South America. Vincent quant à lui s'affichait aux bras d'une bombe, Milla Jasmine.

Si les deux tourtereaux n'ont pour le moment pas réagi à cette information, ils n'hésitent en tout cas plus à s'afficher ensemble sur les réseaux sociaux. Affaire à suivre donc...