Hillary (Les Princes 5) vénale ? Elle se défend et tacle son ex Virgil !

C'est au bras de Sébastien qu'Hillary est repartie des Princes de l'amour 5 (W9). Folle amoureuse, elle envisage déjà d'emménager avec sa moitié. Mais, malgré tout, certains téléspectateurs doutent de sa fidélité. La raison ? Le frère de Bryan (Secret Story 11) a beaucoup d'argent, certains pensent donc qu'elle est vénale. Une accusation à laquelle la jolie blonde a souhaité répondre lors de son interview pour Purepeople.

Au passage, Hillary n'a pas hésité à égratigner son ancien petit ami Virgil : "C'est totalement faux. Mes ex n'avaient pas d'argent. Virgil lui n'avait rien. Je lui ai offert une vie. Le mec fait de la télé, je ne dis pas que c'est grâce à moi parce que je ne suis pas à sa place quand il parle, mais il n'avait rien. Je payais le loyer et les courses. Donc me dire que je suis vénale et avec Sébastien pour l'argent... Pensez à mon passé." Elle a ensuite précisé qu'elle ne demandait jamais rien à son cher et tendre. Le message est passé !

Hillary a ensuite répondu aux personnes jugeant ses photos Instagram trop sexy et Sébastien à ceux qui assuraient qu'il était privilégié par la production.

L'intégralité de l'interview d'Hillary et Sébastien est à retrouver dans notre player.

